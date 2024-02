Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Mittwochmittag nach

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 66,52 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,2 Prozent auf 66,52 EUR ab. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,22 EUR nach. Bei 66,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.161 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 2,13 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7.389,00 USD umgesetzt.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

