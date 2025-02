Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 110,50 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 110,87 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 110,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 435.911 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,87 USD. Dieser Kurs wurde am 21.02.2025 erreicht. 0,33 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2024 (62,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 78,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Am 11.02.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,11 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

