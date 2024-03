Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 73,72 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 73,72 USD abwärts. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,45 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 73,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 321.386 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,86 USD) erklomm das Papier am 20.01.2024. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 19,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,32 USD ausgeschüttet werden.

Gilead Sciences gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,09 USD je Gilead Sciences-Aktie.

