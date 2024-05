Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 67,43 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 67,43 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,36 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 121.446 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 23,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 64,33 USD. Mit einem Kursverlust von 4,59 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 25.04.2024 vor. Gilead Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus