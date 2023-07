Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 80,53 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,7 Prozent auf 80,53 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 80,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 713.829 Stück.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,39 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.08.2022 (59,27 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 35,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.352,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.590,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

