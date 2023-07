Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 71,64 EUR abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:08 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 71,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 71,54 EUR. Mit einem Wert von 72,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 325 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 18,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.08.2022 bei 57,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.352,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.590,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Gilead Sciences am 03.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Gilead Sciences.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

