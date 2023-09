Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 71,12 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 71,12 EUR. Bei 71,12 EUR erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 420 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 84,51 EUR markierte der Titel am 13.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,95 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 12,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.599,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden