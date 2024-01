Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagvormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 79,72 EUR ab.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 79,72 EUR. Das Tagestief markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,24 EUR. Bei 80,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.155 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 81,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2023). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 2,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,78 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

