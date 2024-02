Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 72,39 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 72,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.497 Gilead Sciences-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,37 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.02.2024 auf bis zu 71,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 1,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie eingenommen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2024 7,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

