Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 67,80 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 67,80 EUR nach oben. Bei 68,18 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,18 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 678 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (80,58 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,10 EUR ab. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.389,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,10 USD im Jahr 2024 aus.

