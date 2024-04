Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 66,79 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 66,79 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 67,22 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 66,76 USD. Bei 67,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 118.153 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 23,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 USD. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 1,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 USD.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,39 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

