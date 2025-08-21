Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 117,11 USD.
Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 117,11 USD. Bei 118,00 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,90 USD. Bisher wurden heute 97.584 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.
Bei 121,79 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 23.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 75,35 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Gilead Sciences gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
