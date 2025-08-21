Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagabend mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 115,08 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 115,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 114,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,90 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 641.542 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 121,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,06 Mrd. USD gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot