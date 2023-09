Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 70,68 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 08:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 70,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 70,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,68 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 09.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 84,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 62,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.599,00 USD gegenüber 6.260,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie.



