Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,01 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,4 Prozent auf 75,01 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,39 USD an. Mit einem Wert von 74,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 451.210 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 89,70 USD. Gewinne von 19,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,87 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 2,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,13 Prozent auf 7.051,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone