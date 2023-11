Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences behauptet sich am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Anleger zeigten sich um 09:17 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 68,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 68,50 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 68,44 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 68,44 EUR. Bisher wurden via Tradegate 359 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 19,15 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 2,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.051,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.042,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

