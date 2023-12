Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,70 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 71,70 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie legte bis auf 71,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 71,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 506 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2023 markierte das Papier bei 82,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,98 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.11.2023. Das EPS lag bei 2,29 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7.051,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7.042,00 USD umsetzen können.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

