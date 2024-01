Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 78,99 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 78,99 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 79,06 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 78,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.039.528 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,87 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,75 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.11.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen