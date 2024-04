Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 67,50 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,50 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,67 USD. Bei 67,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 122.903 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.04.2024 (65,90 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach unten.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,14 USD aus.

Am 06.02.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,71 Prozent auf 7,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 25.04.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,30 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

