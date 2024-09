Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 83,74 USD nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 83,74 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 83,61 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 197.611 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,92 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,08 USD.

Am 08.08.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 0,84 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,95 Mrd. USD – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

