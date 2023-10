Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagvormittag stabil

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 73,48 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie um 09:04 Uhr im Tradegate-Handel bei 73,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 73,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,50 EUR. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.253 Stück gehandelt.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,98 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 8,85 Prozent sinken.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,58 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.599,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6.260,00 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein