Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 75,52 USD ab.

Die Aktie verlor um 00:41 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 75,52 USD. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,90 USD ab. Bei 74,99 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.419.129 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 89,70 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 15,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 72,87 USD. Mit Abgaben von 3,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Aktie aus.

