Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 79,20 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,4 Prozent auf 79,20 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 480 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,93 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,77 USD je Aktie belaufen.

