Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Mittwochnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 78,89 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 78,89 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 78,72 USD. Bei 79,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 716.892 Aktien.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 10,22 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 72,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Am 07.11.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7.051,00 USD gegenüber 7.042,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

