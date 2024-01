Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 73,04 EUR.

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 73,04 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 73,02 EUR. Bei 73,38 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 375 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,88 EUR erreichte der Titel am 13.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,30 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.051,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Grün

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen