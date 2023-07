Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 78,60 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 10:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 78,60 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.008 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2022 bei 59,27 USD. Abschläge von 24,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6.352,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.590,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,61 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,74 USD je Gilead Sciences-Aktie.

