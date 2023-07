Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 71,98 EUR abwärts.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 71,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 71,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.08.2022 (57,86 EUR). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 24,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.04.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 2,12 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.352,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,74 USD je Gilead Sciences-Aktie.

