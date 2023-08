Aktienentwicklung

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Nachmittag zu

24.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 77,38 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 77,38 USD. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 580.496 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 89,70 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 13,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (61,45 USD). Abschläge von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 04.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 1,58 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6.599,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.260,00 USD umgesetzt. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,60 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

