Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 113,12 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 113,12 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 113,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 113,57 USD. Bisher wurden via NASDAQ 158.140 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 121,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2024 bei 81,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gilead Sciences am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

