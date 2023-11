Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 76,28 USD.

Um 11:51 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 76,28 USD nach oben. Bisher wurden heute 118 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 89,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 17,59 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.042,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

