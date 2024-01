Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 73,02 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie konnte um 11:33 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 73,02 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,38 EUR aus. Bei 73,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 681 Stück.

Am 13.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,77 USD je Aktie.

