Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagvormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,16 EUR zu.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 73,16 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,16 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 8,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,77 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

