Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 111,09 USD.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 111,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 111,65 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 110,17 USD. Bei 111,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.260 Gilead Sciences-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,99 USD) erklomm das Papier am 24.02.2025. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 0,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,07 USD ab. Mit Abgaben von 44,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 11.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,50 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagmittag zurück

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain