Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 115,32 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 115,32 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 115,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 138.148 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,61 Prozent. Am 24.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,95 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

