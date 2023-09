Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 74,69 USD nach.

Um 16:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,69 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 74,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 308.168 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 89,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 03.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.599,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.260,00 USD umgesetzt.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,59 USD fest.

Redaktion finanzen.net

