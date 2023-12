Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences büßt am Montagnachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 79,50 USD ab.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 01:41 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 79,50 USD abwärts. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 79,16 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.109.738 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.01.2023 auf bis zu 88,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 9,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter