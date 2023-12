Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 79,50 USD.

Um 01:41 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,50 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,16 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,20 USD. Zuletzt wechselten 4.109.738 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 88,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,87 USD am 04.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 8,34 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

