Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 80,52 USD.

Um 12:00 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,52 USD nach oben. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 797 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 9,12 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 9,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7.051,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

