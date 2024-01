Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Gilead Sciences

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 80,00 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 80,00 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 79,40 USD. Bei 80,23 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 665.899 Aktien.

Am 20.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 8,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 06.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

