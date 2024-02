Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences steigt am Montagmittag

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 67,98 EUR nach oben.

Um 12:04 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 67,98 EUR zu. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 68,38 EUR. Mit einem Wert von 67,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 1.571 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,58 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 15,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2024 auf bis zu 65,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,24 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,00 USD aus.

Gilead Sciences veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.115,00 USD – eine Minderung von 3,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.389,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,10 USD je Aktie.

