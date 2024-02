Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 67,92 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 67,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 67,92 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 67,52 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 67,62 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 568 Aktien.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,64 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2024 bei 65,10 EUR. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 4,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,15 USD belaufen.

Am 06.02.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,10 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

