Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 114,76 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 114,76 USD nach oben. Bei 114,89 USD erreichte die Gilead Sciences-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 114,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 125.356 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 121,79 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 5,77 Prozent niedriger. Am 27.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,45 USD ab. Mit Abgaben von 33,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

