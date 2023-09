Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag nahezu unbewegt

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 70,60 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 11:52 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 70,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 70,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,28 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,36 EUR. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 993 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 84,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2022). Gewinne von 20,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 62,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 03.08.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,58 USD je Aktie eingenommen. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.260,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 26.10.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,59 USD im Jahr 2023 aus.

