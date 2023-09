Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Gilead Sciences

Kursentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 70,34 EUR abwärts.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 70,34 EUR abwärts. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,28 EUR ab. Bei 70,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 274 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 62,71 EUR. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 12,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.260,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

