Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Gilead Sciences am Vormittag zu

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 72,16 EUR zu.

Um 20:24 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,16 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,46 EUR an. Bei 71,52 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.222 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 82,85 EUR erreichte der Titel am 06.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Bei 66,98 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 7,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,13 Prozent auf 7.051,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.042,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

