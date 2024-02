Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 67,04 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 67,04 EUR. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 67,02 EUR. Bei 67,38 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.343 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 20,20 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,15 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 06.02.2024. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,10 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

