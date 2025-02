Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 111,74 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 111,74 USD. Bei 111,85 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,33 USD. Zuletzt wechselten 209.751 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 112,11 USD erreichte der Titel am 26.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,33 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 44,45 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten Gilead Sciences-Aktionäre 3,08 USD je Wertpapier.

Gilead Sciences veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,57 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Gilead Sciences dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 7,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagmittag zurück