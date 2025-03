Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 110,75 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 110,75 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 111,76 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 110,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 489.337 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 119,95 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 8,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 62,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 11.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Gilead Sciences am 24.04.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Gilead Sciences.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,96 USD je Gilead Sciences-Aktie.

