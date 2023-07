Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 76,86 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 76,86 USD abwärts. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 760 Aktien.

Bei 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,27 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.590,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Gilead Sciences.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,74 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden