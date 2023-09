Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochmittag im Plus

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,76 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 12:01 Uhr 0,3 Prozent. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 340 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,40 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 03.08.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.599,00 USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.260,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

